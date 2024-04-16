Боррель под шквалом критики лидеров Германии и Австрии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава австрийского кабмина Карл Нехаммер резко раскритиковали главу евродипломатии Жозепа Борреля за позицию по палестино-израильскому конфликту, Шольц и Нехаммер считают, что заявления Борреля направлены против Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом источники сообщили Politico.

"По словам двух чиновников, проинформированных об обмене информацией, во время встречи лидеров ЕС в марте канцлер Германии Олаф Шольц и его австрийский коллега Карл Нехаммер выступили против Жозепа Борреля в связи с его многомесячной откровенной критикой Израиля", - говорится в сообщении издания.

Отмечается, что "послание" Шольца и Нехаммера Боррелю в частной беседе сводилось к тому, что последний "не говорит от имени Германии и Австрии".

Как отмечает издание, упрек со стороны лидеров в адрес главного дипломата ЕС был "весьма необычен", поскольку роль Борреля заключается в том, чтобы представлять Европейский Союз, когда дело касается вопросов внешней политики и политики безопасности. "Один из чиновников сказал, что формулировка была "резкой" и состоялась в присутствии других европейских лидеров", - добавляет газета.

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