Иран может пересмотреть ядерную доктрину

Тегеран пересмотри свою ядерную доктрину, если Израиль будет угрожать ударом по иранским ядерным объектам. С таким заявлением выступил командующий подразделением ядерной защиты и безопасности Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Ахмад Хакталаб, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Если фальшивый сионисткий режим (Израиль - прим.) будет пытаться оказывать на нас давление, угрожая нанести удар по ядерным объектам, то, вероятно, ядерная доктрина и политика Исламской Республики Иран будут пересмотрены и страна не будет придерживаться прошлых заверений", - приводит его слова иранские СМИ.

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