Иран приостановил полеты над некоторыми городами.

Как передает Day.Az, об этом сообщает государственное СМИ страны.

"Полеты над городами Исфахан, Шираз и Тегеран приостановлены", - отмечается в сообщении.

Отметим, что 14 апреля Иран провел операцию против Израиля, в ходе которой выпустил по Израилю десятки беспилотников и ракет.

Напомним, что 1 апреля в результате авиаудара Израиля по району Меззе в Дамаске погибли 13 человек, в том числе командующий иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Сирии и Ливане генерал Мохаммад Реза Захеди и его заместитель Мохаммад Хаджи Рахими. С тех пор напряженность между Ираном и Израилем возросла.

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