МАГАТЭ не зафиксировало ущерба ядерным объектам Ирана

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не зафиксировало ущерба иранским ядерным объектам на фоне сообщений об ударе Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении агентства в X (ранее Twitter).

"МАГАТЭ может подтвердить, что ущерб иранским ядерным объектам не причинен", - отмечается в тексте. "Глава агентства Рафаэль Гросси продолжает призывать к чрезвычайной сдержанности и настаивает, что ядерные объекты не должны становиться целями в военных конфликтах. МАГАТЭ продолжает пристально следить на ситуацией", - добавили в агентстве.

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