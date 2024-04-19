США изучают возможность поставок Израилю крупной партии снарядов

США прорабатывают вариант заключения c Израилем новых контрактов на поставки ему танковых и минометных снарядов, а также военного транспорта на сумму свыше $1 млрд.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом неназванные представители американских властей сообщили The Wall Street Journal (WSJ) .

"Контракты, которые сейчас рассматривают, включают в себя передачу танковых снарядов калибра 120 мм на сумму в $700 млн, армейского транспорта на $500 млн и минометных снарядов калибра 120 мм менее чем на $100 млн, заявили американские официальные лица", - информирует WSJ.

Однако, отмечает газета, эти возможные поставки идут в дополнение к рассматриваемому в Конгрессе пакету экстренных расходов на нужды союзников США, в том числе Израиля. При этом предложение о новых оборонных контрактах с участием Израиля может встретить противодействие со среди некоторых американских конгрессменов, выступающих против предоставления новых объемов вооружений израильской стороне.

В Госдепе и Пентагоне эту информацию комментировать не стали. В Белом доме не стали отвечать на запрос WSJ по поводу этих сведений. Минобороны Израиля также отказалось от комментариев.

По данным издания, с момента нападения группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года США направили израильской стороне тысячи бомб, танковых и артиллерийских снарядов, высокоточное оружие и средства ПВО.

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