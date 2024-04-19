19 апреля скончался бывший российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Владимир Казимиров - ярый сторонник армянского мифа об "арцахе" и "миацуме".

Как передает Day.Az, об этом раньше российских СМИ сообщили армянские, причем со ссылкой на другого армянского прихвостня, Константина Затулина. Казимиров умер в возрасте 95 лет.

Видимо старик не выдержал, что не удалось оторвать Карабахский регион от Азербайджана и присоединить его к Армении. Мечты Казимирова разбились вдребезги, а ведь он жил и стремился к этому последние 30 лет, но в итоге, как и армяне, остался у разбитого корыта.

Он был одним из провокаторов и недостойных поджигателей из мира политики, верным цепным псом армянских экспансионистов и реваншистов, поддерживал оккупацию азербайджанских территорий и плевать хотел на нейтралитет, который должна была поддерживать Минская группа ОБСЕ.