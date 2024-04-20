На американском пляже нашли фрагмент сверхсекретной ракеты-мишени

Обломок сверхсекретной ракеты-мишени времен холодной войны нашли на пляже в Массачусетсе.

Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом чиновники сообщили Fox News.

Загадочный фрагмент обнаружили около недели назад, 13 апреля, на пляже Кейп-Код. По виду она напомнила часть фюзеляжа самолета, но на деле оказалась элементом ракеты RCAT - воздушной мишени с дистанционным управлением.

Чиновники сообщили, что это часть старого беспилотного самолета времен холодной войны, который использовали для стрельбы по мишеням во время тренировок в бывшем военном лагере США Кэмп Уэллфлит. Как уточняет Fox News, полигон был засекреченным.

В годы холодной войны программа RCAT была ультрасовременной для того времени, военные классифицировали ее как "совершенно секретную". Представители Службы национальных парков заявили, что не будут раскрывать какие-либо планы относительно дальнейшей судьбы обломка.

Как пояснили в ведомстве, самолеты, которые были оснащены ракетой, запускали RCAT со скоростью от 0 до 60 миль в час (приблизительно 97 км/ч). Самолеты двигались со скоростью 362 км/ч и могли совершить до 20 полетов, прежде чем их замечали вражеские войска и сбивали. С помощью RСAT за день можно было "поразить пять или шесть целей", уточнили в службе.

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