Пограничники РФ покинут Тавушскую область после делимитации границ с Баку

Российские пограничники будут выведены из Тавушской области Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами.

Он отметил, что российские пограничники разместились в Тавуше в иной ситуации, сейчас же она существенно изменилась и это должно отразиться на всех направлениях.

"Это означает, что у нас граница, а не передовая. А граница - символ мира, а это значит, что пограничники Армении и Азербайджана, взаимодействуя друг с другом, будут обеспечивать ее охрану", - сказал Пашинян.

На поясняющий вопрос, означают ли его слова вывод пограничников, Пашинян ответил утвердительно.

Премьер считает, что нужно оперативно разместить в Тавушской области армянских пограничников.

"Мы должны по возможности быстро осуществить этот процесс. Происходит историческое событие. И я не исключаю, что на дорогах появятся знаки "Республика Армения" и "Республика Азербайджан". Нужно ценить это", - подчеркнул он.

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