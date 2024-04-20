Британия объявила о начале производства «самого смертоносного» танка

Британская "дочка" Rheinmetall выпустила восемь прототипов новейшего танка Challenger 3, проводятся испытания, сообщила пресс-служба правительства королевства, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

Всего планируется поставить в армию 148 танков этой модели. Ожидается, что Challenger 3 будет на вооружении страны до 2040 года.

"В мире, который становится все более опасным, потребность в таких машинах, как Challenger 3, становится насущной, поскольку угрозы, с которыми сталкивается Великобритания, растут. Этот танк станет основой боевых возможностей британской армии и неотъемлемой частью сил сдерживания", - сказал министр обороны Грант Шаппс.

Challenger 3 обладает усовершенствованной броней и самыми современными технологиями, "что делает его самым смертоносным и живучим танком, когда-либо использовавшимся британской армией", утверждают в Лондоне. Речь идет о гладкоствольной пушке, совместимой с боеприпасами НАТО, а также об улучшенной броне и сенсорах.

ArmyTechnology пишет, что Challenger 3 не технология "следующего поколения", однако обновление и используемые разработки означают наиболее крупную модернизацию британского танка за десятилетия.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!