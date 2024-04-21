В сербском городе Ниш больше 1 тыс. жителей эвакуированы из-за обнаруженной неразорвавшейся мощной авиабомбы времен агрессии НАТО 1999 года, заявили в МВД Сербии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бомбу обнаружили при земляных работах в густонаселенном жилом районе "Стеван Синджелич". Речь идет о неуправляемой бомбе общего назначения МК 84, которая применялась Соединенными Штатами со времен войны во Вьетнаме, весом в 1 тонну с 430 килограммами взрывчатого вещества. В результате были эвакуированы 1,3 тысячи местных жителей, из них 17 человек обратились за медицинской помощью.

"Операцию по нейтрализации бомбы проведут сотрудники Отдела по уничтожению взрывных устройств Сектора по ЧС МВД", - приводятся слова главы Сектора по ЧС Луки Чаушича, развернувшего в Нише оперативный штаб.

Сперва планируется снять детонатор, потом по перекрытым улицам бомбу вывезут за пределы города, где уничтожат управляемым взрывом. В операции задействованы 230 сотрудников МВД и городских служб.

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