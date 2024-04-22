TikTok обвинил США в ограничении свободы слова

Палата представителей США и принятый ею законопроект о возможной блокировке приложения TikTok попирает право на свободу слова, говорится в заявлении пресс-службы соцсети.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет Reuters.

"К сожалению, Палата представителей использует прикрытие важной иностранной и гуманитарной помощи, чтобы в очередной раз протолкнуть законопроект о запрете, который попирает права на свободу слова 170 миллионов американцев", - заявили в TikTok.

20 марта в Палате принимались несколько законопроектов, в том числе о помощи Украине и Израилю. Как отмечает агентство, согласно законопроекту, который Палата представителей поддержала с перевесом 360 голосов против 58, приложение запретят на территории США, если китайская компания ByteDance не продаст свою долю в соцсети в течение года. В ближайшие дни законопроект вынесут на голосование в Сенате. Президент США Джо Байден обещал, что подпишет закон.

Политики, которые поддержали законопроект, считают что соцсеть представляет угрозу национальной безопасности, поскольку приложение может поделиться данными американских пользователей с китайскими властями, пишет The Guardian.

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