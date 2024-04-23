Турция и США обсудили борьбу с терроризмом

Представители Турции и США провели в Анкаре консультации по вопросам противодействия терроризму.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, американскую делегацию на них возглавляла координатор отдела по борьбе с терроризмом Госдепартамента Элизабет Ричард, сообщил телеканал TRT со ссылкой на дипломатические источники.

По данным телекомпании, "рассмотрены вопросы, касающиеся национальной безопасности, борьбы с террористическими Рабочей партией Курдистана (РПК, запрещена в Турции), "Исламским государством (запрещена в РФ), а также с организацией FETO" во главе с проживающим в США Фетхуллахом Гюленом, которую турецкие власти обвиняют в причастности к попытке переворота в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Ричард намерена обсудить с турецкими властями вопросы предотвращения передвижения террористов, пресечения их финансовых потоков, борьбы с оргпреступностью, а также меры противодействия террористическим организациям в соседних с Турцией странах, в Центральной Азии и Африке.

Консультации прошли в рамках договоренностей, достигнутых в рамках механизма стратегического сотрудничества между Турцией и США в марте этого года, отмечают дипломатические источники.

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