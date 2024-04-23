США считают, что Израиль должен завершить интенсивную военную операцию в Газе

США считают, что израильская военная операция в секторе Газа должна закончиться, но еврейское государство может продолжить борьбу против высокопоставленных лидеров движения ХАМАС.

Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Американские официальные лица "скептически относятся к предположениям" о том, что интенсивные израильские операции могут продолжаться еще два месяца, не говоря уже о годах.

Вашингтон считает, что Израиль должен объявить о победе над ХАМАС и перейти к другому виду борьбы, а именно к борьбе против высокопоставленных лидеров движения. Официальные лица в США заявили изданию, что Израиль не смог и не может уничтожить ХАМАС, но сделал вероятность повторения событий 7 октября 2023 года крайне низкой.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

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