Президенты Казахстана и Узбекистана обсудили укрепление стратегического партнерства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Как передает во вторник Day.Az со ссылкой на Акорду, Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана за проявленную братскую солидарность и оказанную помощь в связи с паводками в ряде регионов Казахстана.

Президенты обсудили вопросы дальнейшего укрепления казахско-узбекского стратегического партнерства, а также реализацию ранее достигнутых договоренностей. Подчеркнуто динамичное развитие двусторонних отношений и кооперации на региональном уровне.

Главы государств также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!