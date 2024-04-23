Пытки, жестокость, унижения

Государственный департамент США в своем ежегодном докладе "2023 Country Reports on Human Rights Practices: Armenia" сообщил о заметном росте случаев жестокого обращения или пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении лиц, находящихся под стражей в Армении, передает Day.Az.

"Многочисленные неправительственные организации сообщали о заметном росте случаев жестокого обращения или пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов в отношении лиц, находящихся под стражей, и утверждали, что такое поведение становится системным и часто остается безнаказанным", - говорится в докладе Госдепа США.

При этом внешнеполитическое ведомство в своем обзоре отмечает, что к числу существенных проблем в области прав человека относятся "достоверные сообщения о пытках или жестоком, бесчеловечном или унижающем достоинство обращении или наказании со стороны правительства".

Кроме того, в докладе говорится о "произвольных арестах или задержаниях, серьезных проблемах с независимостью судебной системы, произвольном или незаконном вмешательстве в частную жизнь, преступлениях с применением насилия или угроз насилия в отношении различных меньшинств, а также о существовании наихудших форм детского труда".

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