МИД Грузии подверг критике позицию Госдепа

МИД Грузии выступил с заявлением, в котором раскритиковал позицию Госдепа США по вопросу проведения запланированных консультаций между высокопоставленными членами правительства США и Грузии, передает Day.Az.

"Было опубликовано заявление посла США о том, что высокопоставленные представители правительства Грузии были приглашены в США, от чего грузинская сторона отказалась. В связи с этим хотелось бы пояснить, что премьер-министр Грузии был приглашен в США с оговоркой, что перед визитом парламент Грузии должен был временно приостановить обсуждение законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", - отмечается в заявлении.

Во внешнеполитическом ведомстве Грузии также заявили, что проведение визита с оговорками не соответствует духу партнерства, которое должно быть основано на взаимном уважении и взаимном доверии, в связи с чем послу США было предоставлено детальное объяснение.

Ранее мы писали о том, что Премьер Грузии отказался от визита в США из-за поставленных ему условий.

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