Полиция задержала почти 150 человек в центре Еревана

10:40

В Ереване продолжаются акции протеста.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, во время стычки с полицией уже задержаны 134 человека.

Митинги постепенно превращаются в массовые бои - протестующие с полицией, протестующие с гражданами, которые просто хотят попасть на работу.

Не всем в Ереване нравится, что перекрываются главные улицы города. Как результат армяне сносят баррикады, установленные другими армянами. Сообщается также о массовых драках.

10:25

В Ереване с утра задержаны 88 участников протестов, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на сообщение пресс-службы МВД Армении.

Отметим, что 4 мая движение "Тавуш во имя Родины" начало многодневное шествие в сторону столицы Армении.

9 мая шествие дошло до Еревана. На многотысячном митинге перед домом правительства архиепископ Баграт Галстанян потребовал отставки премьер-министра.

В субботу оппозиция также провела многотысячный митинг перед зданием правительства. Протестующие по призыву архиепископа Баграта перекрыли несколько улиц в Ереване и въезды в столицу, в частности проспект Свободы, мост Победы и Тбилисское шоссе, акции гражданского неповиновения проходили и в областях Армении. К протестам присоединились студенты Ереванского государственного университета.

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