Визит Си Цзиньпина в Европу продемонстрировал разногласия между странами ЕС

Визит председателя Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпина в Европу продемонстрировал разногласия, существующие внутри Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает CNN со ссылкой на аналитиков, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что лидеры Сербии и Венгрии Александар Вучич и Виктор Орбан лично приветствовали Си Цзиньпина и его жену Пэн Лиюань. При этом другие европейские лидеры оказали председателю КНР и его супруге куда более сдержанный прием, отмечает телеканал.

"Президент Франции Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пытались давить на китайского лидера, а также заявили, что будут внимательно следить за его встречей с президентом России Владимиром Путиным в Китае", - говорится в материале.

Старший научный сотрудник Центра анализа Китая Института политики азиатского общества Филипп Ле Корр заявил, что включение Белграда и Будапешта в европейский маршрут Си Цзиньпина смутило Париж, при этом показало, что у КНР есть друзья в Европе.

"Венгрия и Сербия - настоящие друзья, с которыми мы можем вести бизнес", - подчеркнул аналитик.

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