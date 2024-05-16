Южная Корея и США провели учения ВВС

ВВС Республики Корея и США провели учения с привлечением американских истребителей пятого поколения со стелс-технологиями F-22 Raptor.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на южнокорейских военных.

В маневрах над южнокорейской территорией участвовали два южнокорейских самолета F-35A и два американских F-22. Американская сторона опубликовала фотографии прибытия истребителей F-22 в Южную Корею во вторник. Эксперты и СМИ предположили, что за этим последуют двусторонние учения.

В предыдущий раз совместный пролет с привлечением F-22 и F-35A прошел в декабре 2022 года, указывает Yonhap. В октябре 2023 года F-22 участвовали в военной выставке в Южной Корее. F-35A также относится к истребителям пятого поколения, оба самолета "считаются наиболее опасными" благодаря продвинутой авионике и технологиям малой заметности.

Только США имеют на вооружении истребители F-22, якобы не имеющие себе, по мнению Вашингтона, равных по характеристикам. У Южной Кореи есть 39 самолетов F-35A.

В пятницу Республика Корея планирует начать масштабные учения ВВС по борьбе с крылатыми ракетами и летательными аппаратами и наземными целями. Будет задействовано около 60 самолетов и более 500 военнослужащих.

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