https://news.day.az/world/1660459.html Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали беседу. Встреча проходит в зале Фуцзянь Дома народных собраний.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по программе для этой беседы отведено 45 минут.
Встреча лидеров проходит в ограниченном составе.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре