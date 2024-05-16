Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в узком составе

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали беседу. Встреча проходит в зале Фуцзянь Дома народных собраний.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по программе для этой беседы отведено 45 минут.

Встреча лидеров проходит в ограниченном составе.

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