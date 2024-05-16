На Кубе потребовали от США исключить ее из списка спонсоров терроризма

Соединенные Штаты должны исключить Кубу из произвольного списка стран - спонсоров терроризма и отменить экономические санкции против республики. Об этом написал кубинский президент Мигель Диас-Канель в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Констатируя, что это широко известно, что Куба сотрудничает в борьбе против терроризма, США должны сделать правильный и логичный шаг: убрать Кубу из произвольного списка Госдепартамента и положить конец принудительным экономическим мерам, которые его сопровождают", - считает Диас-Канель.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове, после чего объявили о введении торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года президент США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчению санкций. В 2015 году администрация Обамы объявила об исключении Кубы из американского списка государств - спонсоров терроризма.

Сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года США возглавил республиканец Дональд Трамп. Он ужесточил правила поездок американцев в республику и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военными. Администрация Трампа вновь включила Кубу в список государств - спонсоров терроризма. Администрация нынешнего президента США Джо Байдена заявила, что пересмотрит политику в отношении Кубы, но до сих пор не исключила ее из этого списка.

В ноябре Генассамблея ООН в 31-й раз приняла резолюцию, призывающую США отменить экономические, коммерческие и финансовые санкции против Кубы. Документ поддержали 187 государств, 2 (Соединенные Штаты и Израиль) проголосовали против, 1 (Украина) воздержалось.

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