https://news.day.az/world/1660672.html Генерал ВВС Франции не исключил вооруженный конфликт на территории НАТО
Генерал ВВС Франции не исключил вооруженный конфликт на территории НАТО
Риск вооруженного конфликта на территории Организации Североатлантического договора (НАТО) незначительный, но его нельзя исключать.
Как передает Day.Az, такое мнение выразил генерал ВВС Франции Жан-Марк Вижилан в интервью L'Express.
"Война уже идет в Европе. Риск распространения на территорию НАТО, может быть, и незначительный, но он не нулевой, и, если это произойдет, то последствия будут существенными", - заявил он.
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