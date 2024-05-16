После покушения на Роберта Фицо угрозы стали поступать в адрес Дональда Туска

После покушения в среду на премьер-министра Словакии Роберта Фицо угрозы стали поступать и в адрес главы польского правительства Дональда Туска.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сам политик сообщил в Х (ранее Twitter).

"Словаки дали нам сегодня (в среду 15 мая) пример того, что следует сделать с Дональдом Туском", - приводит глава правительства Польши одно из таких адресованных ему посланий, и добавляет, что "такого вчера было много".

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