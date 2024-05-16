Кадыров предложил ударить ракетами по Эстонии

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что необходимо отвечать на действия, подобные принятию эстонским парламентом закона об использовании замороженных российских активов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Активы России за рубежом - это активы всех россиян! Поэтому считаю, что точки принятия подобных решений по откровенному грабежу нашей страны должны стать целью номер один для точечного ракетного удара", - написал глава Чечни.

Также Кадыров выразил уверенность, что "результативные прилеты нескольких условных "Кинжалов" быстро приведут в чувства наиболее "горячие" эстонские головы".

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