Жизнь премьер-министра Словакии Роберта Фицо вне опасности, прогноз по его выздоровлению позитивный. Об этом заявил вице-премьер и министр обороны республики Роберт Калиняк, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Жизнь Роберта Фицо не находится под угрозой, - приводит слова вице-премьера Словацкое радио. - В последние дни в городе Банска-Бистрица (в больнице которого находится премьер - прим. ТАСС) несколько раз происходило чудо".

К ним, по его словам, относится работа врачей больницы, которые спасли жизнь Фицо, получившего четыре ранения, в том числе в брюшную полость. Премьер 15 мая успешно перенес две хирургические операции.

Калиняк отметил, что правительство республики работает штатно и выполняет задачи, которые были определены совместно с Фицо. "Самому премьеру сейчас необходимо отдыхать и восстанавливаться", - подчеркнул он. Представители руководства больницы города Банска-Бистрица выражают надежду, что процесс выздоровления Фицо будет успешным, но подчеркивают при этом, что его состояние остается все еще очень серьезным.

Фицо занимал пост премьера Словакии в 2006-2010 годах и 2012-2018 годах, вновь стал главой правительства в октябре 2023 года. Он длительное время критикует политику Запада в ситуации на Украине, подчеркивая, что конфликт не имеет военного решения, а поставки оружия Киеву лишь приводят к жертвам.

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