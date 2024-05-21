Воздушную тревогу вновь объявили на севере Израиля

Сирены воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, военные не стали указывать других подробностей.

В предыдущий раз воздушная тревога объявлялась на севере Израиля около семи часов назад.

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