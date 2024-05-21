Китай выразил протест Республике Корея и Японии

Пекин выразил протест Сеулу и Токио в связи с посещением южнокорейскими и японскими законодателями церемонии вступления в должность главы тайваньской администрации Лай Циндэ в Тайбэе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Посольство КНР в Сеуле заявило, что посещение Тайваня делегацией южнокорейских законодателей "грубо нарушает принцип "одного Китая" и дух коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и Южной Кореей". "Мы призываем Республику Корея соблюдать принцип "одного Китая", воздерживаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела Китая, от любой поддержки сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня, и предпринимать практические действия для защиты общих интересов Китая и Южной Кореи", - говорится в заявлении.

"Япония долгое время колонизировала Тайвань и несет серьезную историческую ответственность в тайваньском вопросе. Она должна быть более осторожной в своих словах и делах", - заявило посольство КНР в Токио, комментируя визит более 30 законодателей в Тайбэй. Диппредставительство обратило внимание, что правительство Японии и "некоторые политиканы" в Токио проигнорировали решительный протест Китая и направили администрации Тайваня совершенно ошибочный сигнал, тем самым нарушив свои обязательства по тайваньскому вопросу.

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