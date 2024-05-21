Мадуро заявил, что американские санкции против Венесуэлы вредят экономике США

Американские санкции, введенные против Венесуэлы, наносят ущерб экономике США, которые впоследствии возобновят диалог с правительством республики. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в прямом эфире программы "С Мадуро плюс" телеканала Venezolana de Televisión, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Санкции США против Венесуэлы "негативно влияют на американскую экономику", "это выстрел себе в ногу", заявил Мадуро. Он отметил, что Венесуэла, несмотря на санкции, "сумела добиться экономического роста".

Мадуро считает, что "сила, которую продемонстрирует народ на [президентских] выборах 28 июля, пошлет мощный сигнал всему миру <...> и даст начало прямому диалогу с США, которые будут вынуждены отменить санкции [против Венесуэлы]".

Правительство Венесуэлы разорвало дипломатические отношения с США 23 января 2019 года после признания американской администрацией временным президентом республики Хуана Гуайдо. США и их союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 900 ограничительных мер.

Наибольший ущерб экономике республики нанесли санкции 2019 года в отношении государственной нефтегазовой компании PDVSA. По некоторым данным, из-за американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, общие потери экономики оцениваются в $642 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заморожены в западных банках.

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