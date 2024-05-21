Армия США готовится открыть центр боевой подготовки на Филиппинах

Армия США намерена в ближайшее время открыть объединенный тихоокеанский многонациональный центр боевой подготовки на Филиппинах.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил американский еженедельник Defense News.

По его информации, центр боевой подготовки разместят в регионе Центральный Лусон на севере Филиппин, где сейчас располагается основное место тренировки вооруженных сил страны. Создание этого центра практически завершено, ротация в нем должна начаться уже в этом месяце, отметили руководители проекта.

Как сообщил изданию командующий сухопутными войсками Соединенных Штатов на Тихом океане генерал Чарльз Флинн, концепция проводимых Филиппинами операций изменилась. В частности, страна сейчас фокусируется на "операциях по защите территорий", и ее вооруженные силы начинают тренироваться в соответствии с новыми поставленными задачами.

В апреле 2023 года США и Филиппины договорились усиливать сотрудничество в сфере обороны. К числу его целей относится сдерживание и ответ на возможные угрозы. Два государства поддерживают многолетний союз в сфере безопасности, который включает в себя договор о взаимной обороне и Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве от 2014 года. После расширения пакта EDCA Соединенные Штаты получают доступ как минимум к девяти военным базам.

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