Нетаньяху критикует намерение европейских стран признать Палестину

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в среду заявил, что готовность Ирландии, Испании и Норвегии 28 мая признать Палестину независимым государством не станет прологом к миру, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Зло не должно получить свою страну. Это будет государство террористов. Оно постарается повторить бойню 7 октября 2023 года, и мы на это не согласны", - приводит The Times of Israel слова Нетаньяху из видеообращения.

"Эта награда террористам не принесет мира, а также не остановит нас в том, чтобы добиться победы над движением ХАМАС", - подчеркнул он.

Нетаньяху также привел данные, что, согласно опросу общественного мнения, проведенному вскоре после нападения ХАМАС на Израиль, 80% палестинцев на Западном берегу реки Иордан поддержали эту атаку.

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