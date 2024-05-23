Армия Китая начала учения у острова Тайвань

Китайские войска приступили к проведению военных учений у берегов острова Тайвань.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила Восточная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Как уточняется на ее странице в социальной сети WeChat, учения начались в четверг в 07:45 по пекинскому времени в Тайваньском проливе, к северу и югу Тайваня, а также в акватории к востоку от него. НОАК проводит их около островов Цзиньмэнь, Мацзу, Уцююй и Дунъинь.

В армии Китая отметили, что учения вооруженных сил КНР вокруг острова Тайвань должны стать серьезным предупреждением для сепаратистских сил, стремящихся обособить остров от материковой части страны.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!