Правительство Армении готовит удар по церкви

Власти Армении могут отобрать собственность Армянской апостольской церкви для нужд государства. Об этом на брифинге в парламенте заявил секретарь фракции правящей партии премьер-министра Никола Пашиняна "Гражданский договор" Артур Ованнисян, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

В Армении продолжаются акции протеста оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", лидером которого является председатель Тавушской епархии архиепископ Баграт.

"Армянская апостольская церковь имеет особый статус, но учитывая происходящие в Армении демократические и налоговые изменения, финансовые средства, циркулирующие в нашей стране, должны выйти из тени. Да, у церкви есть ряд привилегий, есть территории, которые не используются. Они могут быть полезны государству, использоваться для различных нужд государства. Церковь должна сотрудничать с государством и выйти из тени", - заявил он.

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