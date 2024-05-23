Китай потребовал от конгрессменов воздержаться от визитов на Тайвань

КНР требует от США соблюдения принципа "одного Китая" и отказа от организации визитов членов Конгресса на Тайвань. Соответствующее заявление сделал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Конгресс США является частью американского правительства и должен соблюдать политику "одного Китая", проводимую Соединенными Штатами. Если американские конгрессмены посетят Тайвань, они серьезно нарушат принцип "одного Китая". <...> Китай требует от США соблюдать принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике и воздерживаться от организации визитов на Тайвань членов Конгресса", - отметил он.

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