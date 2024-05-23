https://news.day.az/world/1662549.html Задержан еще один высокопоставленный офицер Минобороны России
Задержан еще один высокопоставленный офицер Минобороны России
Задержан еще один высокопоставленный офицер Минобороны России.
Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, это начальник Департамента обеспечения оборонного заказа Минобороны России Владимир Вертелецкий.
Его подозревают в получении взятки.
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