США могут ввести санкции против Грузии

В Конгресс США планируют внести законопроект о санкциях против ведущих грузинских политиков из-за принятия закона об иноагентах.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Politico.

Документ, с которым ознакомилось Politico, подготовили два сенатора - демократ Жанна Шахин и республиканец Джим Риш. Они планируют внести его в Конгресс в четверг, 23 мая.

В частности, документ предусматривает запрет на поездки в США и другие санкции в отношении грузинских политиков, обвиненных в "препятствовании евроатлантической интеграции Грузии" и причастности к "коррупции, нарушениям прав человека и усилиям по продвижению закона об иноагентах или содействию его принятию".

Также в документе предлагается остановить американо-грузинский стратегический диалог, в рамках которого Тбилиси и Вашингтон сотрудничали по вопросам безопасности и демократии.

Также документ предусматривает выделение не менее 50 миллионов долларов "на поддержку проектов демократии и верховенства права в Грузии", а также инициирование расследований по поводу "иностранного вредного влияния" в Грузии.

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