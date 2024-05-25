Италия намерена возобновить финансирование БАПОР

Италия включила Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в число получателей оказываемой Палестине финансовой помощи. Об этом сообщил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни на встрече с премьер-министром Палестины Мухаммедом Мустафой, прибывшим в итальянскую столицу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я проинформировал премьер-министра Мустафу, что правительство утвердило новую финансовую помощь палестинскому населению на общую сумму €35 млн дополнительно к уже выделенным. Из них 5 млн предназначены для БАПОР", - приводит агентство ANSA слова министра.

Финансирование организации со стороны Рима было приостановлено в начале года на фоне обвинения нескольких сотрудников БАПОР в связях с радикальным движением ХАМАС. Помимо Италии, на такой шаг пошли еще несколько стран.

После начала обострения ситуации на Ближнем Востоке Рим продолжал оказывать гуманитарную помощь Палестине. В частности, несколько десятков палестинцев, включая детей, были перевезены на лечение в Италию. В район конфликта был направлен корабль с госпиталем на борту. Кроме того, Рим выступил инициатором учреждения программы "Еда для Газы" с привлечением международных организаций - Всемирной продовольственной программы и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

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