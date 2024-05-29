https://news.day.az/world/1663870.html Тяжелое ДТП в Пакистане - более десятка погибших и раненых
Тяжелое ДТП в Пакистане - более десятка погибших и раненых
По меньшей мере 28 человек погибли, около 20 пострадали в результате ДТП с автобусом в пакистанской провинции Белуджистан.
Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Daily Pakistan.
Инцидент произошел в среду утром в округе Вашук. Автобус следовал по маршруту Гвадара - Кветта. По предварительной версии, у транспортного средства лопнула шина, после чего он вылетел с дороги и перевернулся.
Пострадавшие были госпитализированы.
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