В Иране началась регистрация кандидатов на внеочередные выборы президента

Регистрация кандидатов на внеочередные, 14-е президентские выборы в Иране началась в четверг в 08:00 по местному времени (08:30 по бакинскому времени) и продлится до 3 июня.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили иранские СМИ.

По его информации, желающим предоставлено пять дней для того, чтобы обратиться в министерство внутренних дел и предложить свою кандидатуру для участия в выборах. С 4 июня кандидатуры всех зарегистрировавшихся в течение семи дней будут рассматриваться Советом стражей на предмет соответствия компетенций и квалификации претендента должности президента, и окончательный список утвержденных кандидатов будет оглашен 11 июня. После обнародования списка у каждого будет 15 дней для проведения предвыборной кампании.

Сами выборы пройдут 28 июня. В случае, если ни один из кандидатов не наберет большинства голосов в первом туре, предусмотрено проведение второго тура 5 июля, в котором будут участвовать два кандидата, набравшие наибольшее число голосов по итогам первого.

Согласно иранской конституции, избирательному закону 1985 года и поправкам к нему от 2021 года, президент избирается всеобщим прямым голосованием на четыре года и может занимать пост не более двух сроков подряд. Кандидатом может стать гражданин Ирана в возрасте от 40 до 75 лет, имеющий иранское происхождение и опыт работы на руководящей должности в государственных органах.

14-е в истории Ирана президентские выборы пройдут в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси при падении его вертолета 19 мая в иранской провинции Восточный Азербайджан. Вместе с ним летели глава МИД исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян и ряд государственных деятелей страны. Все пассажиры и члены экипажа воздушного судна, всего восемь человек, погибли.

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