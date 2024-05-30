Полиция в Ереване пытается предотвратить проведение акции протеста

Полиция в Ереване начала проводить превентивные меры, чтобы не допустить акции, анонсированной протестующими против политики правительства.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, силы охраны правопорядка отгоняют автомобили протестующих на штрафстоянку.

Напомним, что вчера лидер протестного движения архиепископ Баграт Галстанян призвал своих сторонников приехать на площадь республики на автомобилях, чтобы помешать работе правительства, здание которого находится неподалеку.

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