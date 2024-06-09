"Социальные зачистки" в Париже усилились

Коллектив Le Revers de la médaille ("Обратная сторона медали"), состоящий из десятков благотворительных ассоциаций, выпустил доклад, в котором обвинил французские власти в "социальной зачистке" Парижа и столичного региона с целью "сделать невидимой" крайнюю бедность перед Олимпийскими играми, передает Day.Az.

Доклад подготовил коллектив, состоящий из более чем сотни ассоциаций и организаций, помогающих самым уязвимым группам населения. Среди них Emmaüs France, "Армия спасения", Medecins du Monde и многие другие. Эти НКО занимаются помощью бездомным, мигрантам, наркопотребителям, секс-работникам, жертвам торговли людьми для сексуальной эксплуатации и другим.

Под "социальной зачисткой" они подразумевают преследования и выселения групп людей, отнесенных государственными властями к "нежелательным" в местах, где будут проходить Олимпийские и Паралимпийские игры. При этом выселяемым не предлагают альтернативных долгосрочных мест проживания. Авторы доклада отмечают, что такие же "социальные зачистки" проводили во многих других городах, принимавших Олимпийские игры в последние десятилетия.

Ассоциации указывают, что эти действия французские власти проводили и ранее (например, снос палаток мигрантов), но Олимпиада здесь играет роль "ускорителя".

По их данным, за период c апреля 2023-го по май 2024-го года выселениям подверглись 12 545 человек, что на 38,5% больше, чем в тот же период 2021-2022-м гг. С сентября 2023 года значительно ускорились случаи выселения уличных палаточных лагерей мигрантов. Так, за первые пять месяцев 2024 года было проведено 26 таких операций - почти столько же, как за весь 2022 год.

Всего за период 2023-2024 годов зафиксировано 138 операций по выселению в столичном регионе Иль-де-Франс (в том числе 64 - из трущоб и 33 - из сквотов). В 2022-2023 годах таких выселений было 122.

По данным ассоциаций, мигрантов и бездомных выселяли за пределы Иль-де-Франс. Им чаще всего предлагали поселиться в региональных центрах временного приема, созданных в марте 2023 года на максимальный период в три недели с обещанием долгосрочного размещения.

Однако, как отмечает коллектив ассоциаций, эти отправки в регионы происходили в отсутствие "свободного и осознанного" согласия и в итоге приводили к многочисленным случаям, когда мигранты снова оказывались на улице.

Коллектив "Обратная сторона медали" осуждает в своем докладе "преследования" и "неоднократные административные проверки" секс-работниц с целью "удержать их подальше от общественных мест".

"Этим летом Париж и его регион предстанут в наиболее выгодном с точки зрения властей свете: стерильный "Город Света", почти без бедности, без неформальных жилых мест, с "чистыми" кварталами и лесами, без попрошайничества, наркопотребления и секс-работы", - пишут авторы доклада в заключении.