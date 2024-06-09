В США раскрыли, когда в ЕС начнется хаос

США десятилетиями стремились к тому, чтобы Европа вкладывала средства в оружие для противостояния с Россией. Об этом заявил американский аналитик Макс Бергман телеканалу CBS.

По его словам, конфликт в Украине позволил воплотить этот план в жизнь.

"Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут", - отметил эксперт.

По его словам, европейская оборона целиком "зависит от США". Аналитик обратил внимание на возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, которое поставит страны ЕС в "затруднительное положение".

"Начнется хаос, если США выйдут из игры и отстранятся", - резюмировал Бергман.

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