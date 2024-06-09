В США раскрыли, когда в ЕС начнется хаос
США десятилетиями стремились к тому, чтобы Европа вкладывала средства в оружие для противостояния с Россией. Об этом заявил американский аналитик Макс Бергман телеканалу CBS.
По его словам, конфликт в Украине позволил воплотить этот план в жизнь.
"Мы видим, как расходы на оборону европейских стран растут", - отметил эксперт.
По его словам, европейская оборона целиком "зависит от США". Аналитик обратил внимание на возможное возвращение экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом, которое поставит страны ЕС в "затруднительное положение".
"Начнется хаос, если США выйдут из игры и отстранятся", - резюмировал Бергман.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре