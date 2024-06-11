https://news.day.az/world/1667462.html Пашинян обсудил с помощником Блинкена мирные переговоры и делимитацию границы с Азербайджаном
Пашинян обсудил с помощником Блинкена мирные переговоры и делимитацию границы с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.
На встрече стороны коснулись темы мирного договора между Азербайджаном и Арменией, процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации.
В ходе переговоров еще одной темой обсуждения стал проект "Мирный перекресток" и его принципы.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре