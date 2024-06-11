Пашинян обсудил с помощником Блинкена мирные переговоры и делимитацию границы с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

На встрече стороны коснулись темы мирного договора между Азербайджаном и Арменией, процесса делимитации границы на основе Алма-Атинской декларации.

В ходе переговоров еще одной темой обсуждения стал проект "Мирный перекресток" и его принципы.

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