В Европе нашли новый способ бороться с климатическими катастрофами
Европа запустила цифровую модель Земли, которая призвана помочь в борьбе с последствиями изменения климата. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
Модель была создана в рамках инициативы Destination Earth. Она предназначена для симуляции и отслеживания экологических угроз, а также поиска решений для смягчения изменений климата на базе большого объема данных. Проект позволит властям заранее узнавать об экстремальных погодных явлениях и лучше готовиться к подобным угрозам.
Отмечается, что модель будет развиваться со временем. Цель - создать полную цифровую копию Земли. Авторы проекта рассчитывают, что этого удастся добиться уже к 2030 году.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре