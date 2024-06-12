Китай выразил готовность к солидарности со всеми странами ради мира и прогресса

Китайские власти стремятся объединить усилия с другими странами ради мира, процветания и прогресса всего человечества. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Китай готов объединиться со всеми странами ради судьбы человечества и благосостояния людей, строить прекрасное будущее, где царит мир, безопасность, процветание и прогресс", - подчеркнул он в видеообращении к участникам мероприятия, посвященного 60-летию Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

Как уточнил Си Цзиньпин, Китай "был и остается членом глобального Юга и неизменно принадлежит к числу развивающихся стран". По его словам, КНР продолжит наращивать импорт из государств с формирующимися рынками, укреплять с ними сотрудничество в сфере торговли и инвестиций, будет содействовать реализации программы ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

"Китай всесторонне продвигает китайскую модернизацию путем высококачественного развития, что непременно откроет новые колоссальные возможности для развития всего мира", - добавил председатель КНР.

Он отметил, что ЮНКТАД внесла важный вклад в глобальную торговлю и развитие. Глава государства напомнил, что в мире происходят кардинальные изменения, в связи с чем международное сообщество должно "действовать с чувством ответственности перед историей и народом, держаться верного курса и совместными усилиями формировать сообщество единой судьбы человечества".

По словам Си Цзиньпина, крайне важно "создавать благоприятные международные условия для мирного развития", "следовать тенденциям открытости", "использовать исторические возможности", связанные с инновациями.

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