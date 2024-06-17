Большинство французов против Макрона

Президент Франции Эммануэля Макрона получил еще один удар от французских избирателей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Le Journal du Dimance, большинство французов готовятся проголосовать против действующего партии Макрона во время выборов в законодательные органы.

Согласно опросу, проведенному CSA для CNews, Europe 1 и JDD, 52% избирателей планируют использовать свой голос на выборах в законодательные органы, чтобы выразить свое несогласие с Эммануэлем Макроном.

Результаты соцопроса показывают, что лишь 18% респондентов планируют проголосовать в поддержку президента республики и его правительства.

Особенно интересным является то, что 23% респондентов заявили о своем отказе голосовать как за левых, так и за правых. Французские СМИ отмечают, что это демонстрирует отсутствие доверия к национальной политической системе со стороны электората.

Кроме того, воздержаться от голосования намерены 7% респондентов, которые, хотя и составляют меньшинство, могут повлиять на итоговый результат голосования парламентские выборы.

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