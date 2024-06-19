БПЛА "Хезболлах" атаковали артиллерийскую базу на севере Израиля

Шиитская милиция "Хезболлах" возобновила военные операции против израильских войск в пограничных районах Западной Галилеи после 48-часовой паузы по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха.

Как говорится в заявлении формирования, размещенном в его Telegram-канале, шиитские отряды применили беспилотные летательные аппараты для атаки на артиллерийскую базу в Неве-Зайфе. В тексте утверждается, что в результате прямого попадания по военному объекту среди израильских солдат есть убитые и раненые.

В заявлении сообщается, что разведывательный БПЛА Houdhoud ("Ходход", иранского производства), запущенный подразделением ВВС "Хезболлах", совершил полет вглубь израильской территории на 20 км и вернулся на базу, доставив важную информацию о стратегических объектах в районе порта Хайфа. В тексте указывается, что беспилотник не был обнаружен и уничтожен израильскими силами ПВО.

На видеозаписи, показанной по телеканалу Al Manar, запечатлены база израильских ВМС и стартовые площадки ПРО "Железный купол", международный аэропорт Хайфы, предприятие военно-промышленного комплекса "Рафаэль", электростанция и нефтехимические объекты.

Во второй половине дня шиитские формирования открыли огонь из реактивных систем залпового огня по казармам израильских войск в Бейт-Гилеле, Зыбдине и Рамте, был обстрелян также армейский полигон в поселении Менара. Сирены воздушной тревоги сработали в населенных пунктах Адамит, Араб-эль-Арамша, Горин, Лиман, Ханита, Шломи и Яара.

Израильская артиллерия в ответ нанесла удары по форпостам в Кфар-Хаммаме, Тейр-Харфе и Эль-Хияме, откуда велся огонь из ракетных установок по северным районам Израиля.

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