Американский чиновник предупредила об угрозах при проведении выборов в США

Президентские выборы в США в ноябре 2024 года могут стать самыми сложными с точки зрения противодействия угрозам их проведения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение высказала старший советник Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США (CISA) Кейт Конли на конференции, организованной порталом Semafor.

"Мы прикладываем так много усилий по защите инфраструктуры выборов, как никогда до сих пор. <...> Эти выборы станут самыми сложными с точки зрения потенциальных угроз", - сказала она. Государственные структуры США якобы сталкиваются с возросшим давление со стороны третьих стран, добавила Конли.

Представитель агентства также отметила, что беспокойство CISA вызывает фактор генеративного искусственного интеллекта (ИИ). При этом сам ИИ "не создает никаких новых рисков", он лишь "усиливает уже существующие". Искусственный интеллект "снижает порог вхождения" для желающих оказать негативное влияние на выборы, пояснила она.

Спецслужбы США в 2016 году пытались инкриминировать России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния почти два года занимался бывший глава ФБР США и спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил никаких значимых доказательств вмешательства. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход американских выборов.

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