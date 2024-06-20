Cтраны НАТО согласовали кандидатуру Рютте на пост генсека

Все 32 страны НАТО согласились с кандидатурой главы правительства Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря альянса на замену норвежцу Йенсу Столтенбергу, официальное утверждение нового генсека произойдет в июле на саммите в Вашингтоне.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание американской газеты Politico.

"Марк Рютте станет новым генсеком НАТО после того, как все 32 страны альянса согласились, что уходящий премьер Нидерландов сменит Йенса Столтенберга. После согласия Венгрии и Словакии во вторник в четверг [его кандидатуру] поддержала Румыния после того, как румынских президент Клаус Йоханнис отозвал свою кандидатуру на этот пост", - пишет издание.

Рютте сменит Столтенберга на этом посту со 2 октября этого года, срок полномочий генсека НАТО составляет 5 лет.

Politico отмечает, что одной из главных задач Рютте станет повышение военных расходов всех стран альянса до 2% ВВП, при том, что на посту премьера Нидерландов он не смог вывести свою страну на этот уровень. Согласно озвученным данным НАТО, Нидерланды только в этом году достигнет отметки в 2% ВВП, всего в этом году на этот уровень должны выйти 23 из 32 стран альянса.

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