Нетаньяху заявил о готовности терпеть нападки в обмен на боеприпасы США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности терпеть персональные нападки при условии, что еврейское государство продолжит получать от Соединенных Штатов необходимую военную помощь. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале на русском языке, передает Day.Az.

"Я готов терпеть персональные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые в войне за свое существование", - написал Нетаньяху.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!