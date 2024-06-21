https://news.day.az/world/1669532.html Нетаньяху заявил о готовности терпеть нападки в обмен на боеприпасы США
Нетаньяху заявил о готовности терпеть нападки в обмен на боеприпасы США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности терпеть персональные нападки при условии, что еврейское государство продолжит получать от Соединенных Штатов необходимую военную помощь. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале на русском языке, передает Day.Az.
"Я готов терпеть персональные нападки при условии, что Израиль получит от США боеприпасы, необходимые в войне за свое существование", - написал Нетаньяху.
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