Кобахидзе рассказал, когда наладятся отношения Грузии с ЕС и США

Окончание военных действий в Украине будет способствовать улучшению отношений Грузии с Евросоюзом и США. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я уверен, что как только региональная и глобальная обстановка станет более здоровой, это напрямую отразится на улучшении отношений Грузии с Евросоюзом и Грузии с США. Мы очень надеемся, что война в Украине скоро закончится, Украине нужен мир, и, конечно, это будет одним из факторов, который будет способствовать оздоровлению отношений нашей страны с ЕС и США", - заявил Кобахидзе грузинским журналистам в Берлине.

Кобахидзе также отметил, что в отношениях между Тбилиси и Западом многое испортилось в период, когда послом США была Келли Дегнан, а послом ЕС - Карл Харцель. По словам премьера, отношения подлежат "перезагрузке, оздоровлению", и главное, чтобы в Грузии увидели встречные шаги со стороны западных партнеров. "Мы готовы к консультациям по всем темам", - подчеркнул Кобахидзе.

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